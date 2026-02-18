Patto per il Montalbano Una Trave unirà ben dieci comuni nel segno della cultura

Il progetto “La Trave del Montalbano” nasce dalla volontà di dieci comuni tra Pistoia, Firenze e Prato di promuovere insieme il territorio collinare. La scelta di unire le comunità attraverso una “trave” simbolica punta a rafforzare le iniziative culturali e turistiche locali. In particolare, il progetto coinvolge gli amministratori e le associazioni, che si sono incontrati per definire le prime azioni concrete da mettere in campo.

Si chiama " La Trave del Montalbano " e rappresenta la manifestazione di intenti di un progetto turistico-culturale che avvia formalmente il percorso condiviso tra dieci Comuni delle aree di Pistoia, Firenze e Prato per la valorizzazione coordinata dell’area collinare. Il progetto è stato sottoscritto due giorni fa a Vinci, all’agriturismo Il Piastrino, da rappresentanti delle amministrazioni comunali di Vinci, Capraia e Limite, Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Serravalle, Quarrata, Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. Questi i dieci Comuni coinvolti nel progetto, con i firmatari che hanno fatto sapere di aver condiviso "un’area di rilevante valore paesaggistico, ambientale e culturale, nota anche per le sue radici leonardiane", e individuato "nel turismo lento, nella mobilità dolce, nel bike trekking e nel turismo equestre le leve strategiche per uno sviluppo sostenibile, accessibile e destagionalizzato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il grande abbraccio fra le colline. Nasce "La Trave del Montalbano"Il rilancio del turismo nelle colline toscane prende forma con la nascita di

