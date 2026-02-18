Napoli col fiato sospeso | un nuovo cuore per il piccolo Domenico ore decisive al Monaldi

A Napoli, Domenico ha ricevuto un nuovo cuore perché il primo trapianto non aveva funzionato, e ora le ore sono cruciali al Monaldi. La famiglia del bambino di due anni, ricoverato dal 23 dicembre, spera in una svolta dopo il fallimento della prima operazione. Le equipe mediche sono in attesa di completare il secondo intervento, che potrebbe salvare la vita del piccolo.

C'è un nuovo cuore compatibile per Domenico, il bambino di due anni ricoverato dal 23 dicembre all'ospedale Monaldi dopo che il primo trapianto non era andato a buon fine. La decisione finale sull'allocazione dell'organo sarà presa nelle prossime ore da un team di esperti nazionali. Nuovo cuore compatibile per Domenico: si valuta la trapiantabilità Una . Ieri in Campania: il trapianto al 'Monaldi' tiene tutti col fiato sospesoIeri in Campania, un trapianto al 'Monaldi' ha attirato l'attenzione di tutti perché è stato difficile trovare un donatore disponibile. C'è un nuovo cuore compatibile col piccolo ricoverato al MonaldiUn nuovo cuore compatibile è stato trovato per il bambino Domenico, ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo che il primo trapianto è fallito a causa di un danno al cuore prelevato da Bolzano. Bambino col cuore 'bruciato', è corsa contro il tempo: Condizioni gravi ma stabili. Meloni telefona alla madre: Avrete giustiziaLa drammatica vicenda del piccolo paziente ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli continua a tenere l'intera Italia con il fiato sospeso. Dopo il delicato ...