Monte ingaggi l' Arezzo è il quinto club di tutta la Lega Pro La classifica

L'Arezzo si posiziona al quinto posto tra i club di tutta la Lega Pro, grazie a un monte ingaggi molto elevato. La squadra toscana investe molto sui giocatori, arrivando a pagare stipendi tra i più alti della categoria. Quest’anno, l’Arezzo ha destinato risorse importanti per rafforzare la rosa, puntando a migliorare i risultati in campionato. Questa strategia si riflette nella qualità del roster, che comprende alcuni tra i calciatori più esperti del girone B. La scelta di investire si traduce in una rosa competitiva e ambiziosa.

La società amaranto è la seconda nel girone B, dietro solo alla Ternana, per le voci di spesa riguardanti emolumenti, premi e diritti d’immagine. Catania, Benevento e Salernitana quelle che spendono di più L’Arezzo quest’anno ha il secondo monte ingaggi del girone B, il quinto di tutta la terza serie italiana. All’interno sono comprese le voci di spesa riguardanti emolumenti, premi e diritti d’immagine. Il club amaranto, secondo i dati della Lega Pro, spende per i suoi tesserati 8.111.057 euro. Nel girone B soltanto la Ternana ha uscite più cospicue: 8.695.511 euro. Al top della serie C ci sono invece i tre club più seguiti del girone meridionale, vale a dire Catania (14.🔗 Leggi su Today.it

