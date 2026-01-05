Al Piccolo Teatro A nanna dopo Carosello | la storia di un cult della Tv raccontata da Clara Costanzo

Da cataniatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un omaggio affettuoso e gioioso, tra parole, canzoni e musica dal vivo alla striscia televisiva quotidiana andata in onda per 20 anni dal 1957 al 1977.  Arriva al Piccolo Teatro della Città, venerdì 9 gennaio alle 21, la pièce “A nanna dopo Carosello” che, scritta, diretta e interpretata da Clara. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

