La sorella della sciatrice Lindsey Vonn sui medici di Treviso | Dimenticate le app di dating andate in ospedale

A volte le storie più belle nascono nei momenti più difficili. E quella che arriva dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove Lindsey Vonn ha trascorso settimane dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi di Cortina, è una di quelle che fanno sorridere anche quando tutto sembra andare storto. Perché se è vero che la campionessa statunitense ha dovuto affrontare quattro interventi chirurgici alla gamba dopo la caduta sulla pista Olympia delle Tofane, è altrettanto vero che sua sorella Karin Kildow ha scoperto un aspetto dell’Italia che evidentemente le è rimasto impresso. Il post su Instagram è diventato virale in poche ore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

