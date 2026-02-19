La sorella di Lindsey Vonn sui medici italiani | Dimenticate le app di incontri andate nei pronto soccorso

Karin Kildow, sorella di Lindsey Vonn, ha scritto su Instagram che i medici italiani di Treviso sono più utili degli appuntamenti online. La donna ha ringraziato il personale sanitario, raccontando che ha ricevuto cure rapide e attente durante un viaggio. Poi, ha scherzato dicendo che, invece di usare le app di incontri, sarebbe meglio andare nei pronto soccorso. La sua testimonianza ha fatto il giro dei social, attirando commenti e condivisioni. La frase ha colpito molti, che hanno apprezzato l’ironia e la sincerità del messaggio.

Lindsey Vonn è tornata negli Usa, ma la sorella Karin Kildow ha lasciato un pezzo di cuore in Italia. Dopo il grande spavento della caduta in discesa libera all'Olympia delle Tofane, la campionessa statunitense è stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove ha subito quattro operazioni alla gamba infortunata. Al suo fianco anche la sorella Karin Kildwow, che ha voluto ringraziare tutto il personale medico dell'ospedale veneto in maniera decisamente inconsueta. "Cancellate le app di incontri: andate nei pronto soccorsi italiani" ha scritto la sorella della campionessa statunitense sul suo account Instagram, seguito da oltre 70mila persone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

