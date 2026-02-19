Dimenticate le app di incontri andate nei pronto soccorso italiani | la sorella di Lindsey Vonn folgorata dal fascino dei medici – Il video

Lindsey Vonn ha condiviso un episodio divertente legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, spiegando che la sorella, colpita dal fascino dei medici, preferisce visitare i pronto soccorso italiani invece delle app di incontri. La campionessa americana ha scherzato sul fatto che tra le emergenze e le visite improvvise, la sorella trova più emozionante la vita reale. Questo dettaglio ha fatto sorridere i follower, che apprezzano il tono leggero e spontaneo della sua testimonianza. La storia si diffonde velocemente sui social network.

Non c'è solo il dolore per la caduta e le lenta ripresa. Nel racconto social delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 della leggenda dello sci Lindsey Vonn, spunta un retroscena ironico che sta scatenando i commenti dei fan. A firmarlo è Karin, la sorella della campionessa americana, rimasta letteralmente folgorata dal personale sanitario che ha preso in cura la sciatrice dopo il brutto incidente in pista. «Altro che app di incontri». Mentre l'atleta veniva sottoposta a tutti gli accertamenti necessari prima dell'operazione, la sorella ha deciso di stemperare la tensione con un video pubblicato nelle sue storie Instagram.