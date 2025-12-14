Manovra si allungano tempi discussione

La discussione sulla Manovra si protrae, con i tempi che si allungano rispetto alle previsioni iniziali. Il Parlamento ha ora più tempo per esaminare e approvare il provvedimento, che deve essere concluso entro la fine dell'anno. Questa proroga potrebbe influenzare i tempi e le modalità di approvazione definitiva del documento.

9.25 Si allungano i tempi della discussione sulla Manovra, che deve essere approvata dal Parlamento entro la fine dell' anno. La seduta della commissione Bilancio del Senato convocata per stasera alle 23 dovrebbe essere sconvocata. Non dovrebbero tenersi neanche gli incontri bilaterali con i gruppi parlamentari previsti nel pomeriggio. I lavori dovrebbero essere aggiornati a domani. Servizitelevideo.rai.it

