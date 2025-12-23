Gamec un anno di ritardo e fondi da salvare Si allungano i tempi anche del Palazzetto

Il progetto del Palazzetto e le nuove opere del Gamec continuano a subire ritardi, con una ripresa dei lavori prevista forse a maggio. Dopo un anno di ritardo e con i fondi ancora da assicurare, le interlocuzioni tra le istituzioni e il ministero sono in corso per garantire le risorse necessarie. La situazione rimane in fase di definizione, mentre si attende una soluzione stabile per il proseguimento delle opere.

LE NUOVE OPERE. La ripartenza del cantiere forse a maggio. Carnevali: interlocuzioni con il ministero per le risorse. Per il Palasport la fine dei lavori slitta a dicembre 2027. E a rilento la primaria Rosa, Sant’Agata e l’ortomercato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gamec, un anno di ritardo e fondi da salvare. Si allungano i tempi anche del Palazzetto Leggi anche: Il ’Pellegrino Rossi’ provvisorio da anni. E si allungano i tempi del cantiere Leggi anche: Infortunio Dumfries, si allungano i tempi di recupero! Altro che derby: può saltare anche quell’altra partita! Allarme in casa Inter La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gamec, un anno di ritardo e fondi da salvare. Si allungano i tempi anche del Palazzetto; Nuova Gamec Bergamo, il Comune caccia l'impresa: «Ritardi e mancanze»; Gamec, minoranze all’attacco sullo stop. Il Comune di Bergamo: «Fiduciosi per i fondi Pnrr»; Nuova Gamec, la sindaca e l'assessore: «Per la ripresa del cantiere serviranno mesi. Assicuriamo massima rapidità sulle procedure. Gamec, un anno di ritardo e fondi da salvare. Si allungano i tempi anche del Palazzetto - Per il Palasport la fine dei lavori slitta a dicembre 2027. ecodibergamo.it

Nuova Gamec, la sindaca e l'assessore: «Per la ripresa del cantiere serviranno mesi. Assicuriamo massima rapidità sulle procedure» - Lente anche sul nuovo palazzetto dello sport: «Anche lì la ditta non sta rispettando gli i ... bergamo.corriere.it

Gamec, minoranze all’attacco sullo stop. Il Comune di Bergamo: «Fiduciosi per i fondi Pnrr» - La maggioranza: «Necessarie riservatezza e prudenza. ecodibergamo.it

L'intervista di fine anno alla sindaca: Gamec, case vacanze, commercio in via San Bernardino, fondo abitare under35 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.