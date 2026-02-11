Mercati privati 2026 | Stabilizzazione immobiliare e boom di investimenti in infrastrutture dual use e sanità

Il 2026 si apre con grandi cambiamenti nei mercati privati italiani. Si aspettano più stabilità nel settore immobiliare e un aumento degli investimenti in infrastrutture “dual use” e sanità. Gli investitori si preparano a puntare su progetti che combinano usi civili e militari, con l’obiettivo di sfruttare al massimo le opportunità di crescita. Il mercato si sta rimodellando, e chi vuole ottenere buoni risultati dovrà fare attenzione ai fondamentali e alle scelte mirate.

Mercati Privati nel 2026: Tra Stabilizzazione Immobiliare e Corsa agli Investimenti “Dual Use”. Il 2026 si preannuncia un anno di ridefinizione per i mercati privati, un contesto in cui la selettività e l’analisi dei fondamentali diventeranno elementi imprescindibili per ottenere performance significative. Peter Arnold, Head of European Private Markets di LBP AM, delinea uno scenario in cui la prudenza e la disciplina valutativa prevarranno, segnando un distacco dalle dinamiche più speculative degli anni precedenti. Il 2025, infatti, si è rivelato un anno a due facce per gli investitori europei.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

