La Cina rallenta i mercati tremano | opportunità o trappola per azioni e obbligazioni?

La recente fase di rallentamento dell’economia cinese sta destando preoccupazioni nei mercati finanziari globali. Con l’attenzione rivolta alle prossime mosse di Pechino, si aprono scenari di incertezza e possibilità, influenzando azioni e obbligazioni. Questo momento rappresenta un crocevia cruciale per gli investitori, tra rischi e opportunità di lungo termine.

Mentre nelle città si respira l'aria delle feste e le imprese tirano le somme di un anno complicato, a Pechino si gioca una partita che deciderà il destino di molti dei nostri risparmi. La Cina non cresce più al 7-8% come un tempo: il 2025 si chiuderà probabilmente sopra il 4%, il ritmo più basso dagli anni '90, esclusa la parentesi Covid. Crisi immobiliare, deflazione, consumi deboli e dazi di Trump stanno trasformando il Dragone da locomotiva globale a grande punto interrogativo. Pechino risponde con stimoli mai così massicci dagli anni della grande crisi finanziaria, ma i mercati non si fidano del tutto.