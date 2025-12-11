Lega | Ciclabili e green? Amministrazione senza visione Basile | Così operano le città moderne

L'apertura di una pista ciclabile a Messina diventa un simbolo di tensione politica, riflettendo le divergenze tra l'amministrazione e le opposizioni. Mentre alcuni considerano queste opere come elementi di modernizzazione, altri le vedono come segnali di una mancanza di visione strategica. Un indicatore infallibile del clima politico locale, più che le emergenze, è proprio la discussione sulle piste ciclabili.

A Messina c’è un indicatore infallibile per misurare il livello di agitazione politica: non le emergenze, non i grandi dossier, ma la comparsa di una pista ciclabile. Ogni volta che ne compare una, la città sembra dividersi come davanti a un referendum epocale. Così anche via Geraci è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

