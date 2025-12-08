Pulizia degli scafi veloce e green | la rivoluzione del sistema | Anahid

NELLA LAGUNA di Venezia è in corso una partnership tra Geico, leader a livello mondiale nella realizzazione e progettazione di impianti chiavi in mano per la verniciatura delle scocche automobilistiche, e Green Sailor, impresa italiana che opera nel settore delle vernici “fouling release” (che impediscono agli organismi marini di aderire allo scafo). Obiettivo della partnership è il progetto Anahid, questo il nome della piattaforma subacquea ideata e progettata da Geico in grado di sterilizzare e pulire lo scafo delle imbarcazioni senza sollevamento dalla superficie acquatica. Viene dunque meno la fase di alaggio per mettere la barca “in secca”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pulizia degli scafi veloce e green: la rivoluzione del sistema: "Anahid"

