la randellata di chilavert contro il calcio effeminato

Dopo le tre sconfitte in Champions League, in Italia continuate pure a credere che Barella e Yildiz siano tra i più forti giocatori del mondo. Intanto l'ex portiere paraguaiaa il caso Vinicius-Prestianni: "Una volta ci dicevamo di tutto. Il calcio è un rettangolo dove giocano uomini" Questa settimana non posso evitare di cominciare con un brindisi raffreddato in balcone alle italiane in Champions League. Bravi tutti, perché almeno sono stati coerenti: squadre mediocri hanno giocato playoff mediocri, facendosi umiliare da avversari non certo irresistibili. Potete scrivere tutti gli articoli che volete sulla difficoltà di giocare al Circolo polare articolo contro dei pescatori, sulla bolgia di Istanbul o sulla forza del Muro Giallo, ma la verità è che il massimo di quello che il calcio della Serie A può mostrare sono tre sconfitte nette in Turchia, a Bodø e a Dortmund.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Chilavert orribile su Mbappé: “Parla proprio lui che vive con un travestito, non è normale”José Luis Chilavert, ex portiere paraguaiano, ha criticato duramente Mbappé durante un'intervista, accusandolo di comportamenti strani.

