La rissa tra Asprilla e Chilavert che poteva finire in omicidio | quando il calcio sfiora la tragedia
Faustino Asprilla e José Luis Chilavert si ritrovarono faccia a faccia durante una partita tra Colombia e Paraguay nel 1997 e la lite violenta rischiò di trasformarsi in tragedia. L’ex attaccante del Parma rifiutò persino un tentativo di assassinio del rivale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Quella tragedia sfiorata da Pappalardo che nessuno sa: ha rischiato grosso, poteva finire malissimo
Leggi anche: Now You See Me, Mark Ruffalo ha salvato Woody Harrelson da una rissa in un bar: "Poteva finire male"
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.