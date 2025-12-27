La rissa tra Asprilla e Chilavert che poteva finire in omicidio | quando il calcio sfiora la tragedia

Faustino Asprilla e José Luis Chilavert si ritrovarono faccia a faccia durante una partita tra Colombia e Paraguay nel 1997 e la lite violenta rischiò di trasformarsi in tragedia. L’ex attaccante del Parma rifiutò persino un tentativo di assassinio del rivale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

