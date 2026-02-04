mercy sotto accusa un film che ti cattura e ti inquieta andando dove non so con le voci di ligabue mahmood e vanoni

Ma che bello se la giustizia fosse così rapida. Giusta o non giusta, l’importante è che sia veloce, che si raggiunga al più presto un verdetto. Mercy: Sotto Accusa, thriller, drammatico e d’azione. Il genere che gli americani sanno fare meglio. Se poi aggiungi fantascienza, ma non troppo, e lo condisci con un po’ di Intelligenza Artificiale il risultato é un film che ti inchioda da subito. Mentre in un futuro non lontano, il protagonista, un detective (Chris Pratt) è sotto processo, accusato di aver ucciso sua moglie. Ha solo 90 minuti per dimostrare la propria innocenza davanti al Giudice, un’intelligenza artificiale avanzata (la bellissima Rebecca Ferguson) che lui stesso aveva contribuito a creare in passato, prima che decida il suo destino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Mercy: Sotto Accusa è un thriller fantascientifico con Chris Pratt e Rebecca Ferguson, uscito nelle sale italiane il 22 gennaio.

Mercy: Sotto Accusa, film di Timur Bekmambetov - Promo

