In un commento recente, Adani ha espresso apprezzamento per Esposito, definendolo

Inter News 24 Adani loda Esposito: «Lo chiamo il ragazzo delle cose giuste, quando a quell’età entri e ti fai trovare pronto.». Le sue parole dopo Atalanta Inter. Ospite negli studi de La Domenica Sportiva, l’opinionista Daniele Adani ha esaltato l’impatto di Pio Esposito nel match vinto contro l’Atalanta. L’ex difensore ha definito il giovane attaccante della Beneamata come un giocatore capace di fare sempre la scelta giusta, leggendo i momenti della gara in pochi istanti. Una lucidità che, secondo Adani, gli garantisce la stima dello spogliatoio nerazzurro e la felicità personale, pur ribadendo che la gerarchia offensiva agli ordini di Cristian Chivu vede saldamente al comando il tandem titolare composto da Lautaro e Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani loda Esposito: «Lo chiamo il ragazzo delle cose giuste, quando a quell’età entri e ti fai trovare pronto…»

Leggi anche: Inter, Lele Adani: “Pio Esposito ragazzo dalle cose giuste. Lui è pronto ora, non domani”

Leggi anche: Adani: «Pio Esposito è il ragazzo delle cose giuste, dobbiamo sfruttarlo subito. Ecco la mia domanda all’Italia»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Adani: “Scudetto incerto, Inter la più avanti. Esposito? Io lo chiamo ‘il ragazzo delle…'” - Lele Adani, ex calciatore, intervistato da Il Mattino, ha parlato così della corsa scudetto nel campionato di Serie A: «Viste le premesse è tutto più incerto, non solo tra le prime 4. msn.com

Pio Esposito sblocca Italia-Norvegia, Adani: “E adesso, caro Erling, lo conosci o no Pio?” - Norvegia: Lele Adani, in telecronaca, ha mandato un messaggio indiretto ad Haaland. goal.com

Esposito segna, Adani urla: "Adesso, Erling, lo conosci?". Ma Haaland fa doppietta - Durante la telecronaca dell'ultima partita del giorne di qualificazione degli azzurri, vinta per 4- adnkronos.com

La Juve batte la Roma, Stramaccioni loda Spalletti: "Mai vista una cosa del genere in 20 ANNI" Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook