La Promessa anticipazioni 22 febbraio | Adriano spiazza Catalina vuole sposarla in segreto

Adriano ha deciso di sorprendere Catalina con una proposta di matrimonio segreto, causata dal desiderio di proteggerla da problemi esterni. L’uomo si avvicina alla donna con decisione, cercando di convincerla a mantenere il suo impegno nascosto a tutti. Catalina si mostra sorpresa, ma accetta di buon grado, consapevole dell’importanza di questa scelta. La scena si svolge in modo intenso in un luogo tranquillo, lontano da occhi indiscreti.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: il Marchese propone un matrimonio segreto tra Catalina e Adriano. Lei rifiuta mentre lui la sorprende accettando il compromesso pur di restarle accanto. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: All'hangar il sogno di Manuel vacilla: le banche chiudono i rubinetti e il progetto rischia di naufragare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La promessa, anticipazioni al 28 febbraio: Catalina e Adriano decidono di sposarsi in segretoCatalina e Adriano vogliono sposarsi in segreto perché sono stanchi delle complicazioni con la loro famiglia.

La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Alonso scopre Adriano in camera di Catalina!Domani nella soap spagnola “La Promessa”, Alonso si presenta improvvisamente nella stanza di Catalina e sorprende Adriano.

