La promessa anticipazioni al 28 febbraio | Catalina e Adriano decidono di sposarsi in segreto

Catalina e Adriano vogliono sposarsi in segreto perché sono stanchi delle complicazioni con la loro famiglia. La coppia ha deciso di organizzare un matrimonio rapido, senza grandi cerimonie o invitati, per evitare discussioni. Alonso, il fratello di Catalina, li aiuta a preparare tutto, trovando un luogo nascosto dove possano scambiarsi le promesse. La sorpresa potrebbe arrivare presto, perché nessuno si aspetta questa decisione improvvisa.

La promessa, anticipazioni dal 22 al 28 febbraio. Catalina e Adriano d'accordo con Alonso organizzano di sposarsi di nascosto. Manuel accetta il denaro restituitogli da Burdina per la sua attività. Catalina e Adriano comunicano a Leocadia la decisione di rinunciare alle nozze, ma in realtà, d'accordo con Alonso, organizzano di sposarsi di nascosto. Catalina chiede a Simona di accompagnarla all'altare, continuano le anticipazioni de La promessa. Nel frattempo, Petra trova un impiego per Alicia nel forno dove un tempo lavorava Ana. Eugenia va a salutare Leocadia, commenta la sua permanenza nella stanza di Cruz e conosce Angela.