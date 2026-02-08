Domani nella soap spagnola “La Promessa”, Alonso si presenta improvvisamente nella stanza di Catalina e sorprende Adriano. L’uomo si ferma di colpo, colto in flagrante, e la scena si fa subito tesa. La scoperta potrebbe cambiare tutto nel loro rapporto e alimentare nuove tensioni tra i personaggi.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Don Alonso piomba in camera di Catalina e trova Adriano. Intanto Curro vuole rinunciare ad Angela per colpa del suo nuovo rango sociale La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la nuova arrivata, l'infermiera Emilia, nasconde un legame misterioso con Don Romulo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Alonso scopre Adriano in camera di Catalina!

Approfondimenti su Alonso Catalina

Domani sera, nella soap spagnola La Promessa, Adriano scopre di essere padre.

Adriano si nasconde tra le tende di Catalina nella puntata di domani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La Promessa Anticipazioni: Pia smascherata rischia la prigione! Alonso scopre Adriano!

Ultime notizie su Alonso Catalina

Argomenti discussi: La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Jana avvelenata con la cicuta, Pia ora è nei guai; La Promessa, cosa succede nella puntata del 5 febbraio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 1° al 7 febbraio; La Promessa, anticipazioni 9-15 febbraio: Curro frena con Angela, Catalina confessa la verità su Adriano e Santos sparisce.

La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Jana avvelenata con la cicuta, Pia ora è nei guaiLa Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Me ... msn.com

La Promessa Anticipazioni 5 febbraio 2026: Pia scopre che veleno ha ucciso Jana ma si mette nei guai!Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 5 febbraio 2026. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

La promessa: arriva Lisandro! #lapromessa #anticipazioni #spoiler x.com

La Promessa anticipazioni spagnole: Manuel derubato, Tono accusato lascia la tenuta "Leggi la storia nei commenti " facebook