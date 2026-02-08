La Promessa anticipazioni 5 febbraio | Alonso scopre Adriano in camera di Catalina!
Domani nella soap spagnola “La Promessa”, Alonso si presenta improvvisamente nella stanza di Catalina e sorprende Adriano. L’uomo si ferma di colpo, colto in flagrante, e la scena si fa subito tesa. La scoperta potrebbe cambiare tutto nel loro rapporto e alimentare nuove tensioni tra i personaggi.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Don Alonso piomba in camera di Catalina e trova Adriano. Intanto Curro vuole rinunciare ad Angela per colpa del suo nuovo rango sociale La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la nuova arrivata, l'infermiera Emilia, nasconde un legame misterioso con Don Romulo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
