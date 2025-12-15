L’Ascoli ci prova ma non sfonda A Guidonia manca il colpo del ko
0 ASCOLI 0 GUIDONIA (3-5-2) Stellato; Vitturini, Cristini, Esempio; Zapella, Tessiore (dal 43’ s.t. Franchini), Santoro, Tascone (dal 32’ s.t. Mastrantonio), Stefanelli (dal 43’ s.t. Errico); Zuppel, Spavone (dal 28’ s.t. Sannipoli). Panchina: Mazzi, Toma, Marchioro, Calzone, Falleni, Russo. All. Ginestra ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado (dal 16’ p.t. Menna), Rizzo, Guiebre; Corradini (dal 18’ s.t. Chakir), Damiani, Milanese; Ndoj (dal 18’ s.t. Rizzo Pinna); Gori, D’Uffizi (dal 43’ s.t. Silipo). Panchina: Brzan, Barosi, Pagliai, Corazza, Bando, Cozzoli, Palazzino, Zagari. All. Tomei Arbitro: Ursini di Pescara Note – 1. Ilrestodelcarlino.it
L’Ascoli ci prova ma non sfonda . A Guidonia manca il colpo del ko - In terra laziale finisce in parità una sfida molto combattuta e il Picchio allunga la sua striscia positiva . msn.com
Cadi. Rialzati. Prova ancora. Perché il mondo è di chi non si arrende. ️ Vuoi diventare PARRUCCHIERE Inizia davvero. PARRUCCHIERE SUBITO CORSO 6 MESI Ascoli Piceno Inizio corso 20/01/26 320 713 9313 #parrucchieresubito #corsoparrucch - facebook.com facebook