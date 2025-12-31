Dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP e WTA del 2026 | tra United Cup e appuntamenti dal 4 all’11 gennaio
Gli italiani scenderanno in campo nei primi tornei ATP e WTA del 2026, tra la United Cup e altri appuntamenti dal 4 all’11 gennaio. La nuova stagione tennistica internazionale prende il via, offrendo ai giocatori italiani l’opportunità di affrontare le prime sfide dell’anno. Questi tornei rappresentano un momento importante per calibrare la forma e prepararsi al proseguo della stagione.
Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione internazionale del tennis. Dopo una breve pausa, il circuito è pronto a ripartire a ritmi serrati fin dai primi giorni del nuovo anno. A inaugurare il calendario sarà la United Cup, competizione a squadre nazionali in programma dal 2 all’11 gennaio tra Perth e Sydney (Australia), destinata a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Italia, con una selezione che punta a ottenere il massimo pur consapevole delle difficoltà del percorso. La formazione azzurra sarà composta da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori in campo maschile, e da Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it
