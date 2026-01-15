Torna a Jesi la rassegna cinematografica Venerdì al Piccolo | tutti gli appuntamenti in programma

Da anni un punto di riferimento per gli appassionati di cinema di Jesi e della Vallesina, con oltre 160 proiezioni e circa10mila spettatori dal 2017 a oggi, è organizzata dall’associazione di promozione sociale Res Humanae da gennaio a marzo, per dieci settimane JESI – Prende il via la nuova edizione di “Venerdì al Piccolo”, la rassegna cinematografica organizzata dall’associazione di promozione sociale Res Humanae che si terrà ogni venerdì sera (ore 21,15, prezzo 7 euro) al Piccolo di Jesi, da gennaio a marzo, per dieci settimane. La rassegna è ormai da anni un punto di riferimento per gli appassionati di cinema di Jesi e della Vallesina, con oltre 160 proiezioni e circa 10mila spettatori dal 2017 ad oggi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

