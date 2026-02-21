La paralisi di Stellantis Dai servizi alla logistica ecco l' indotto del Lazio che affonda
La crisi di Stellantis ha colpito duramente l’indotto nel Lazio, dove molte aziende sono ferme o in difficoltà. La produzione si è fermata quasi del tutto, lasciando a casa gli operai, alcuni con il contratto di solidarietà al terzo anno. Le aziende che forniscono servizi e logistica affrontano ritardi e riduzioni di attività. La situazione si fa sempre più complicata per le imprese locali che dipendono direttamente dal gruppo automobilistico. La crisi si traduce in un rallentamento concreto dell’economia regionale.
Numerose le imprese che ruotano intorno al plant di Cassino e che impiegano centinaia di lavoratori oggi in crisi. Tra appalti in bilico e ammortizzatori sociali finiti è attesa per piano industriale e rilancio. La Regione promette sostegno Produzione praticamente ferma, operai a casa alle prese con il terzo anno di contratto di solidarietà. Reparti deserti. A gennaio alla Stellantis di Cassino si è lavorato per soli quattro giorni, febbraio è iniziato con la prima settimana di fermo. L’impianto va avanti a singhiozzo tra uno stop e l’altro. Mentre intorno tutto l’indotto affonda. Imprese che si occupano di componenti, di trasporto e logistica, di servizi.🔗 Leggi su Romatoday.it
