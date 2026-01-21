Stellantis chiama a raccolta le aziende dell’indotto auto di Torino | Venite in Algeria con noi

Stellantis invita le aziende dell’indotto auto di Torino a partecipare a un’opportunità in Algeria. L’obiettivo è sviluppare una filiera locale presso lo stabilimento di Tafraoui, con l’intenzione di ampliare la produzione e assemblare circa 90.000 vetture all’anno. Questa iniziativa rappresenta un passo strategico per l’espansione internazionale del gruppo, offrendo alle aziende piemontesi la possibilità di inserirsi in un mercato emergente e di sostenere la crescita della filiera produttiva nel Nord Africa.

Stellantis chiama a raccolta le aziende dell' indotto auto piemontese a seguirla in Algeria. L'azienda franco-italiana che ha come primo azionista Exor della famiglia Agnelli-Elkann vorrebbe costruirsi una filiera nel Paese nordafricano dove prevede di espandere la produzione nello stabilimento di Tafraoui, al quale ha assegnato 6 nuovi modelli e punta all'assemblaggio di 90mila vetture all'anno. Così ha organizzato un incontro nella sede dell' Unione industriali di Torino chiamato "Stellantis Algeria meets Turin companies" per spingere i fornitori a investire in Algeria con l'obiettivo di creare un polo dell'indotto capace di fornire più del 35% dei componenti.

