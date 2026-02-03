Torino Stellantis invita l’indotto a delocalizzare in Algeria

Stellantis ha annunciato ai fornitori dell’indotto che potrebbero dover spostare parte della produzione in Algeria. La decisione arriva a poche settimane dall’impegno pubblico dell’azienda a mantenere le attività in Italia, durante un incontro al ministero delle Imprese. Ora, le aziende che lavorano con Stellantis si trovano a dover valutare se trasferire parti della loro produzione oltre i confini nazionali, in un momento in cui il futuro dell’auto in Italia sembra sempre più incerto.

Troppo poco per i sindacati, che intanto manifestavano al Mimit. «Nessuna risposta concreta per i lavoratori davanti a una riduzione del fondo automotive da 8 a 1,6 miliardi in 5 anni, senza alcuna condizione nei finanziamenti pubblici per garantire l’occupazione in Italia», il commento di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, scettici davanti alle promesse del nuovo amministratore dell’ex gruppo Fiat, Antonio Filosa. Diffidenza che le mosse successive dell’holding non hanno sanato. Ieri Stellantis ha partecipato a un incontro dell’Unione Industriali per spingere le aziende della filiera della componentistica a investire in Algeria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

