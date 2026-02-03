Stellantis ha annunciato ai fornitori dell’indotto che potrebbero dover spostare parte della produzione in Algeria. La decisione arriva a poche settimane dall’impegno pubblico dell’azienda a mantenere le attività in Italia, durante un incontro al ministero delle Imprese. Ora, le aziende che lavorano con Stellantis si trovano a dover valutare se trasferire parti della loro produzione oltre i confini nazionali, in un momento in cui il futuro dell’auto in Italia sembra sempre più incerto.

Troppo poco per i sindacati, che intanto manifestavano al Mimit. «Nessuna risposta concreta per i lavoratori davanti a una riduzione del fondo automotive da 8 a 1,6 miliardi in 5 anni, senza alcuna condizione nei finanziamenti pubblici per garantire l’occupazione in Italia», il commento di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, scettici davanti alle promesse del nuovo amministratore dell’ex gruppo Fiat, Antonio Filosa. Diffidenza che le mosse successive dell’holding non hanno sanato. Ieri Stellantis ha partecipato a un incontro dell’Unione Industriali per spingere le aziende della filiera della componentistica a investire in Algeria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Torino, Stellantis invita l’indotto a delocalizzare in Algeria

Approfondimenti su Torino Stellantis

Stellantis invita le aziende dell’indotto auto di Torino a partecipare a un’opportunità in Algeria.

Stellantis annuncia che l’Algeria offre nuove opportunità per le aziende dell’indotto, ma Pwc mette in guardia: una su quattro è in difficoltà finanziaria.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Torino Stellantis

Argomenti discussi: Gli operai di Stellantis: Invita i fornitori italiani ad andare in Algeria e il governo dei patrioti tace; Stellantis in Algeria, Già 100 aziende (italiane) hanno detto sì; Falsa partenza per la 500 ibrida. E Stellantis propone all'indotto... l'Algeria; Stellantis, 'l'Algeria è un'opportunità in più per i fornitori italiani'.

Stellantis ha incontrato i fornitori a Torino: L’Algeria è un’opportunità per tutti, nessuna delocalizzazioneNei giorni scorsi aveva fatto scalpore la notizia che Stellantis aveva invitato i suoi fornitori del torinese a seguirla in Algeria. Il gruppo automobilistico aveva subito precisato che non si trattav ... clubalfa.it

Falsa partenza per la 500 ibrida. E Stellantis propone all'indotto... l'AlgeriaUn problema tecnico impedisce rientro di 1200 operai in cassa integrazione. Mentre l'azienda incontra fornitori. Opportunità. No, disimpegno ... rainews.it

Industriali Torino, da Stellantis aiuto a imprese automotive, invito nostro. 'Aziende tutte altamente qualificate, è un'opportunità' #ANSA x.com

Mirafiori Stellantis &You Torino. Vel4ev Beatz · Rounders (Extended). Lo sapevi che da Mirafiori Stellantis &You Torino puoi trovare anche i brand Citroën, Peugeot e Opel Vieni a scoprire questi e molti altri marchi in showroom e scegli l'auto più adatta - facebook.com facebook