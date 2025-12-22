Giubileo 2025 ecco tutte le date di chiusura delle Porte Sante | Santa Maria Maggiore chiude per prima

Il Giubileo 2025 sta per calare il sipario. Dopo dodici mesi di pellegrinaggi, incontri e riflessioni che hanno portato a Roma oltre venti milioni di persone, è giunto il momento del rito finale: la chiusura delle Porte Sante. Questo gesto simbolico non avviene contemporaneamente per tutte le chiese, ma segue un calendario preciso che trasformerà l’ultima settimana di dicembre in un lungo addio all’Anno Santo. Il primo appuntamento solenne è fissato per il 25 dicembre 2025. Sarà la Basilica di Santa Maria Maggiore a fare da apripista. La scelta del giorno di Natale è profondamente legata all’identità di questa chiesa, conosciuta come la “Betlemme di Roma” perché custodisce le reliquie della Sacra Culla di Gesù. 🔗 Leggi su Cultweb.it

