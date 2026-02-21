Morto il piccolo Domenico la mamma |  È finita ora chiedo giustizia I carabinieri al Monaldi si aggrava la posizione dei medici

Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore "bruciato" dal ghiaccio secco, è morto alle 9,20 di questa mattina: l'annuncio dell'avvocato della famiglia, immediatamente seguito da una nota dell'ospedale Monaldi. Intorno alle 5.30 di questa mattina, 21 febbraio, il bimbo era andato in arresto cardiocircolatorio. Un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute, dopo l'avvio della pianificazione condivisa delle cure concordata ieri dalla famiglia con l'azienda ospedaliera dei Colli, che prevede non ci sia accanimento terapeutico.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

