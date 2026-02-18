Perché il comitato di esperti ha detto no al nuovo trapianto di cuore per il piccolo Domenico | La madre | Devo essere forte

Il comitato di esperti ha negato il via libera al nuovo trapianto di cuore per il piccolo Domenico, perché il bambino ha un’emorragia cerebrale in corso. Carlo Pace Napoleone, del Regina Margherita di Torino, spiega che senza interventi tempestivi, la condizione potrebbe peggiorare rapidamente. La madre di Domenico si mostra determinata: «Devo essere forte». La decisione ha suscitato molte discussioni tra i medici e la famiglia, mentre si attendono eventuali alternative terapeutiche. La situazione rimane delicata e in evoluzione.

Domenico «non sarebbe sopravvissuto all'intervento per un nuovo trapianto di cuore». Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, è uno dei membri del comitato di esperti che si è espresso oggi negativamente in merito alla possibilità di un nuovo trapianto per il piccolo di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto lo scorso dicembre di un cuore risultato danneggiato. Il bimbo, ha spiegato all'ANSA il medico, «non era in grado di affrontare un altro trapianto, sarebbe stato tutto inutile». Una decisione «terribilmente difficile», quella presa unitariamente dal comitato di esperti, ma purtroppo inevitabile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

