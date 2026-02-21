La missione del Palas | Promuovere la struttura tra le migliori d’Italia

Il Palas di Riccione si impegna a migliorare la sua posizione tra le strutture più apprezzate d’Italia. La sua missione è aumentare la visibilità e attirare eventi di livello nazionale, puntando su servizi di qualità e infrastrutture moderne. Per raggiungere questo obiettivo, il team lavora a stretto contatto con organizzatori e partner, organizzando iniziative e incontri mirati. La strategia mira a rendere il Palas un punto di riferimento nel settore dei congressi e degli eventi.

© Ilrestodelcarlino.it - La missione del Palas: "Promuovere la struttura tra le migliori d’Italia"

Missione Trieste per promuovere il palazzo dei congressi riccionese sul palcoscenico nazionale, diventando uno dei protagonisti del mercato. A fine febbraio il Federcongressi&eventi riunirà a Trieste la comunità nazionale della meeting industry in occasione della XVII Convention nazionale, in programma dal 26 al 28 al Generali Convention Center. Dopo le edizioni di Firenze, Roma e Napoli, che hanno visto la partecipazione di oltre 300 operatori, la Convention torna nel Nord Italia. Il titolo scelto per il 2026 è ‘L’arte dell’incontro. Oltre ogni frontiera’. Il programma dei lavori affronterà temi centrali per il futuro del comparto: nuovi modelli di partnership pubblico-privata, innovazione nei linguaggi della comunicazione, sviluppo di competenze trasversali indispensabili per rafforzare la competitività del mercato congressuale italiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Zona economica speciale, il patto tra Abi e struttura di missione rilancia le impreseLa Zona Economica Speciale del Mezzogiorno riceve un nuovo impulso. Accesso al credito e incentivi pubblici per le Pmi del Mezzogiorno intesa Abi-Struttura di missione ZesQuesta mattina a Palazzo Chigi è stato firmato un accordo tra la Struttura di missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La missione del Palas: Promuovere la struttura tra le migliori d’Italia. MISSIONE SALVEZZA Ultima giornata decisiva per ben quattro squadre in cerca della matematica salvezza nella SerieA1 @tigota_official : 23 @consolini1907 22 @cuneo_granda_volley 21 @monviso.volley 21 @hrvolley Il - facebook.com facebook Abruzzo e Costa Azzurra più vicine nel segno dell’Intelligenza Artificiale Si è conclusa a Cannes la missione istituzionale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, svoltasi il 12 e 13 febbraio nell’ambito del World AI Cannes Festival, su invito di Fabric x.com