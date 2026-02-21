La Meta Catania cala il poker a Roma

La Meta Catania ha conquistato una vittoria importante contro la Roma 1927 Futsal, vincendo 4-2 in trasferta. La squadra siciliana ha segnato quattro gol nel secondo tempo, ribaltando il risultato dell’andata e rafforzando la sua posizione in classifica. La partita si è giocata davanti a un pubblico caloroso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi attendono con ansia l’esito.

I rossazzurri battono la Roma 1927 in trasferta e restano in vetta. Decisiva la tripletta di Turmena in una gara intensa e combattuta Poker di vittorie e primato blindato per la Meta Catania Bricocity, che espugna con il punteggio di 4-2 il campo della Roma 1927 Futsal ribaltando la sconfitta dell'andata. Una prova di carattere, maturata dopo un avvio in salita e firmata da un protagonista assoluto: Luis Turmena. I padroni di casa partono forte e nei primi due minuti trovano il doppio vantaggio con Miguel e Ricardinho. La reazione etnea arriva con ordine e qualità: Turmena accorcia su rigore e pochi minuti dopo firma il 2-2 con una conclusione precisa che riporta equilibrio. Domani si torna subito in campo, una nuova sfida ci attende 19° giornata - Serie A Kinto Venerdì 20 Febbraio Roma 1927 - Covei Meta Catania Bricocity PalaOlgiata, Roma Ore 16:00