Nuoto Catania cala il poker | Roma 2020 battuta 16-13 e quarto successo di fila

La squadra di nuoto Nuoto Catania conquista la quarta vittoria di fila battendo Roma 2020 con il punteggio di 16-13. La partita si svolge nella piscina di Catania, dove i locali hanno mostrato grande determinazione e una buona organizzazione in acqua. I giovani atleti etnei si sono distinti per la velocità e la concentrazione, portando a casa un risultato importante davanti al loro pubblico.

La vasca di casa diventa territorio fertile e la Nuoto Catania infila la quarta vittoria consecutiva, superando la Roma 2020 per 16-13 al termine di una sfida intensa e combattuta. L'avvio è in salita per i rossazzurri, sotto 3-4 dopo il primo parziale. Poi la squadra di Peppe Dato cambia marcia: un secondo tempo da 6-3 ribalta l'inerzia e lancia gli etnei sul 9-7. Da lì in avanti Catania impone ritmo e personalità, gestendo il vantaggio nelle ultime due frazioni fino al definitivo 16-13 che vale quota 26 punti in classifica e allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Protagonisti sotto porta Giorgio La Rosa, autore di quattro reti, e uno scatenato Giorgio Torrisi con cinque centri.