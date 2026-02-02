La Fermana cala il poker Jesina non pervenuta
La Fermana domina la partita e si impone con un netto 4-0 sulla Jesina. La squadra di casa mette subito sotto pressione gli avversari, segnando più volte nel secondo tempo. La Jesina non mostra reazioni e si arrende di fronte alla superiorità dei padroni di casa. Alla fine, il risultato riflette chiaramente l’andamento del match.
FERMANA 4 JESINA 0 FERMANA (4-3-1-2): Valente; Scanagatta, Kieling, Barellini (39’ st Morelli), Malafronte (28’ st Zanotelli); Lischi (18’ st Barrasso), Marin, Nunzi (37’ st Petronelli); Guti; Cicarevic (28’ st Frinconi); Fofi All. Gentilini. JESINA (5-3-2): Santarrelli; Giovannini (8’ st Angeletti), Grillo, De Maio, Paglialunga, Borocci; Nacciarriti (34’ st Romizi), Ceccarelli, Gioacchini (8’ st Manna); Massei F., Minnozzi All. Puddu. Arbitro: Cittadini di Macerata. Reti: 44’ Nunzi, 19’ st Cicarevic, 22’ st Guti, 45’ st Guti. Note: spettatori 1000 circa. Ammoniti Nacciarriti, Petronelli. Recupero 1’ + 3’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Fermana Jesina
Buratti carica la squadra. "Il Trodica rincorre la leader Fermana: con questa mentalità sfidiamo la Jesina»
Roberto Buratti, allenatore del Trodica, sottolinea l'importanza di mantenere determinazione e concentrazione in vista della sfida contro la Jesina.
La Fermana sfida la Jesina e ritrova i tifosi al Recchioni
La Fermana torna a giocare davanti ai propri tifosi al Recchioni e sfida la Jesina in una partita che si preannuncia dura.
Ultime notizie su Fermana Jesina
Argomenti discussi: La Fermana cala il poker. Jesina non pervenuta; La capolista frena a Osimo; Per Pietro De Santis altra convocazione in Rappresentativa Under 15; Foligno travolto non basta Longoni Il Tau Altopascio cala il tris in casa.
La Fermana cala il poker. Jesina non pervenutaNunzi, Cicarevic e Guti (doppietta) firmano la vittoria della capolista ... msn.com
La Fermana vuole blindare il primo postoAl Recchioni arriva la Jesina, i canarini avranno la spinta della parte calda del tifo per centrare la vittoria e provare l’allungo ... ilrestodelcarlino.it
Cala il sipario su Festival Storie e lo fa creando luoghi d’incontro ricche di emozioni e racconti condivisi. Nello storico... - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.