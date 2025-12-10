Torna Dare Voce alla Natura | corso per animatori ambientali a Torre Guaceto

Brindisireport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - Ritorna il viaggio formativo intitolato "Dare voce alla natura", organizzato e curato con passione dalla Cooperativa Thalassia nella riserva di Torre Guaceto. Non un semplice corso, ma un invito a intraprendere un viaggio dell'anima, dedicato a chi desidera farsi.

