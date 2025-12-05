Morto Sandro Giacobbe l' ultimo toccante post con la moglie Marina accanto a lui fino alla fine | Tu l' amore mio

Da oltre dieci anni era malato di tumore e oggi, 5 dicembre 2025, si è spento nella sua abitazione di Gogorno (Liguria). Sandro Giacobbe - nato da papà siciliano e mamma lucana, due fratelli - è morto all'età di 75 anni. Cantautore di grande livello con brani quali "Signora mia" e "Gli occhi di. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Sandro Filipepi ( Sandro Botticelli ) Compianto sul Cristo morto ( particolare ) tempera su tavola 107 x 71 cm, 1495 / 1500 circa, Museo Poldi Pezzoli / Milano. - facebook.com Vai su Facebook

Sandro Giacobbe morto a 75 anni, il cantante di "Signora mia" combatteva da 10 anni contro un tumore - Il cantante che lottava da anni contro la malattia si è spento nella sua casa di Gogorno, nel Levante genovese, cirrcondato dall'affetto ... Si legge su msn.com

Morto Sandro Giacobbe, conquistò il successo con 'Signora mia' - Il celebre cantautore genovese, autore di successi come 'Signora mia', 'Gli occhi di tua madre' e 'Sarà la nostalgia', lascia un'eredità musicale indimenticabile ... Secondo adnkronos.com

È morto Sandro Giacobbe, il popolare cantante di Signora mia e di Gli occhi di tua madre è scomparso dopo una lunga malattia - Dal successo negli anni '70 alla Nazionale Cantanti, una vita per la musica. Segnala ilfattoquotidiano.it

Sandro Giacobbe, il meningioma, la parrucca tolta in tv, il tumore del figlio, la moglie Marina Peroni. Quando diceva «la carrozzina è la mia Ferrari» - Sandro Giacobbe è morto venerdì 5 dicembre nella sua casa nel Levante genovese. Da leggo.it

È morto Sandro Giacobbe, il cantautore di “Gli occhi di tua madre” aveva 75 anni - Cantautore raffinato, Giacobbe ha firmato brani indimenticabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, che negli anni ’70 e ’80 hanno dominato le classifiche italiane e straniere. Scrive tg24.sky.it

Lutto nella musica, è morto Sandro Giacobbe: la sua coraggiosa battaglia contro il tumore alla prostata - Sandro Giacobbe, la voce romantica degli anni ’70 e ’80, si è spento a 75 anni lasciando un’eredità musicale indelebile. Segnala notizie.it