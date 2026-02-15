Bimbo con cuore danneggiato la mamma non molla | Fino alla fine spero | GUARDA
Il bambino con il cuore danneggiato ha bisogno di un trapianto e la madre non si arrende. La donna continua a sperare in un miracolo, anche se le sue speranze si fanno sempre più fioche. Intanto, i medici all’ospedale Monaldi di Napoli monitorano attentamente le sue condizioni, che restano molto gravi, con un quadro clinico difficile da stabilizzare.
Restano "stabili in un quadro di grave criticità" le condizioni del bambino a cui è stato impiantato un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. “Io non mollo, fino alla fine spero, deve arrivare un cuore per mio figlio e deve tornare a casa. E' un guerriero, è forte”, ha detto la madre del piccolo, Patrizia Mercolino. Secondo il legale della famiglia, Francesco Petruzzi “per il Bambino Gesù non è più trapiantabile”. Diversa la posizione del medico che ha effettuato il primo intervento. All'epoca, si scoprì che l'organo, espiantato a Bolzano, era irrimediabilmente compromesso dal ghiaccio secco. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trapianto cuore danneggiato a bimbo di 2 anni, la mamma: “Ore disperate”
La mamma di Giulia, una bambina di 2 anni, descrive le ore di attesa come disperate dopo che il suo cuore danneggiato è stato sottoposto a un trapianto urgente all’ospedale di Roma.
Trapianto di cuore “bruciato” a Napoli, la mamma bimbo di 2 anni: ‘Spero arrivi in tempo’
A Napoli, un bambino di due anni aspetta un cuore nuovo, ma la situazione si fa complicata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto cuore danneggiato a bimbo di 2 anni, 6 indagati. Legale famiglia: Corsa contro il tempo per salvarlo; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Trapianto di cuore a Napoli: Scelta obbligata impiantare l'organo danneggiato. Il ministro invia ispettori; Trapiantato a bimbo cuore danneggiato: sei indagati tra medici e sanitari.
Bimbo con cuore trapiantato danneggiato, Schillaci Inaccettabile, ma il sistema funzionaA parlare, in un'intervista a Repubblica, è il ministro della Salute Orazio Schillaci, a proposito del caso del bimbo di due anni ricoverato a Napoli ... italpress.com
Napoli, trapiantato cuore danneggiato a bimbo di due anni: il Bambino Gesù si pronuncia sulla possibilità di un nuovo interventoBimbo in gravi condizioni al Monaldi a Napoli: cuore bruciato durante il trasporto, il parere medico del Bambino Gesù e l’apertura di un’inchiesta giudiziaria. notizie.it
+++ Trapianto con cuore danneggiato. Come sta il bimbo di due anni e mezzo. Il ministro Schillaci manda gli ispettori facebook
Bimbo in attesa di cuore: i silenzi dell’ospedale, per un mese ha taciuto la verità sul trapianto x.com