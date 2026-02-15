Bimbo con cuore danneggiato la mamma non molla | Fino alla fine spero | GUARDA

Il bambino con il cuore danneggiato ha bisogno di un trapianto e la madre non si arrende. La donna continua a sperare in un miracolo, anche se le sue speranze si fanno sempre più fioche. Intanto, i medici all’ospedale Monaldi di Napoli monitorano attentamente le sue condizioni, che restano molto gravi, con un quadro clinico difficile da stabilizzare.

Restano "stabili in un quadro di grave criticità" le condizioni del bambino a cui è stato impiantato un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. “Io non mollo, fino alla fine spero, deve arrivare un cuore per mio figlio e deve tornare a casa. E' un guerriero, è forte”, ha detto la madre del piccolo, Patrizia Mercolino. Secondo il legale della famiglia, Francesco Petruzzi “per il Bambino Gesù non è più trapiantabile”. Diversa la posizione del medico che ha effettuato il primo intervento. All'epoca, si scoprì che l'organo, espiantato a Bolzano, era irrimediabilmente compromesso dal ghiaccio secco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La mamma di Giulia, una bambina di 2 anni, descrive le ore di attesa come disperate dopo che il suo cuore danneggiato è stato sottoposto a un trapianto urgente all’ospedale di Roma.

A Napoli, un bambino di due anni aspetta un cuore nuovo, ma la situazione si fa complicata.

