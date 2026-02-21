Pronostico Atletico Madrid-Espanyol | rimandato il primo appuntamento

L’incontro tra Atletico Madrid ed Espanyol è stato rimandato a causa di un imprevisto, lasciando i tifosi in attesa di una nuova data. La partita, prevista per sabato nella venticinquesima giornata della Liga, avrebbe rappresentato un momento cruciale per entrambe le squadre. Gli allenatori si concentrano ora sulla preparazione in vista delle prossime sfide, mentre i supporter si chiedono quando si potrà recuperare l’appuntamento. La situazione rimane in sospeso fino a comunicazioni ufficiali.

Atletico Madrid-Espanyol è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Senza dubbio, almeno per una parte, i pensieri dell’ Atletico Madrid di Simeone saranno rivolti al ritorno degli spareggi di Champions League contro il Club Brugge in programma in casa la prossima settimana dopo il tre a tre dell’andata. Ma i Colchoneros devono anche guardarsi in campionato, visto che devono difendere il quarto posto in classifica dall’assalto del Betis che prima di questa giornata è distante solamente quattro punti. (AnsaFoto) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

