La lezione sull' intelligence inascoltata nel 2022 quando Putin ammassava truppe ai confini

Nel 2022, molte avvisaglie di una possibile escalation militare rimasero ignorate, mentre Putin accumulava truppe ai confini. Quel periodo vide segnali precisi di tensione, ma le comunicazioni ufficiali e le analisi interne non riuscirono a prevenire lo scoppio del conflitto. I movimenti delle forze russe si intensificavano, mentre le autorità continuavano a minimizzare i rischi. La situazione rimase sotto osservazione, ma nessuno si aspettava quello che sarebbe successo di lì a poco.

Quattro anni fa, oggi, Vladimir Putin riuniva il suo Consiglio di sicurezza in una grande sala di marmo del Cremlino: il presidente russo era seduto a una scrivania bianca e oro, i funzionari erano dall’altra parte, sulle seggiole bianche, lontanissimi, in mezzo c’era un podio, dove Putin convocò i consiglieri per sentirsi dire che sì, le regioni del Donbas parzialmente occupate nel 2014, Donetsk e Luhansk, dovevano essere riconosciute formalmente. Era un comitato di guerra, che molti poi avrebbero paragonato alle riunioni di Stalin in cui tutti i suoi funzionari sapevano che i nazisti stavano per invadere ma, siccome Stalin non ne era convinto, nessuno aveva il coraggio di dirglielo: soltanto un consigliere disse a Putin, a telecamere spente, che un’operazione in Ucraina sarebbe stato un disastro.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Diplomazia e intelligence per muoversi nel mondo di oggi. La lezione di ValensiseValerio Valensise ha sottolineato come diplomazia e intelligence siano fondamentali per affrontare i rischi attuali.

«Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence UsaLe recenti analisi dell'intelligence americana indicano che la Russia, sotto la guida di Putin, potrebbe avere come obiettivo l'espansione verso l'intera Ucraina e successivamente i Paesi Baltici.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.