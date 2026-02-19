Diplomazia e intelligence per muoversi nel mondo di oggi La lezione di Valensise

Valerio Valensise ha sottolineato come diplomazia e intelligence siano fondamentali per affrontare i rischi attuali. In un mondo sempre più complesso, i governi usano queste due armi per capire e rispondere alle minacce esterne. Durante un incontro a Roma, ha evidenziato che lavorare insieme permette di anticipare crisi e di prendere decisioni più rapide. La collaborazione tra ambasciatori e spie resta un elemento chiave per mantenere la sicurezza nazionale. La questione resta aperta, con nuovi strumenti da adottare.

Bussole per orientarsi nel caos globale che caratterizza lo status quo, ma anche due mestieri storici che vanno a braccetto tra loro, oggi torna centrale il rapporto tra diplomazia e intelligence. Questo quanto emerso dalla lezione "Diplomazia ed Intelligence: l'analisi delle informazioni per l'interesse nazionale", tenuta all'Università della Calabria dall'ambasciatore Michele Valensise, oggi presidente dell'Istituto Affari Internazionali (Iai) ed ex Segretario generale della Farnesina, nell'ambito del Master in Intelligence diretto dal professor Mario Caligiuri. Il mondo oggi. Valensise ha ricostruito l'evoluzione degli equilibri globali partendo da tre passaggi storici chiave: il mondo bipolare della Guerra fredda, l'illusione di un ordine occidentale stabile dopo il 1989 e, infine, la fase aperta dall'invasione russa dell'Ucraina, che segna l'emergere di spinte revisioniste da parte di potenze come Russia e Cina.