Putin vuole tutta l' Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici | l' allarme dell' intelligence Usa

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti analisi dell'intelligence americana indicano che la Russia, sotto la guida di Putin, potrebbe avere come obiettivo l'espansione verso l'intera Ucraina e successivamente i Paesi Baltici. Tuttavia, alcune voci, come quella della direttrice Gabbard, suggeriscono che si tratti di un tentativo di screditare il presidente e giustificare azioni militari. La situazione resta complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Gli ultimi report mostrano come Mosca non intenda fermarsi. Ma la direttrice nazionale Gabbard: «Guerrafondai, vogliono sabotare il presidente». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

putin vuole tutta l ucraina e poi punter224 ai paesi baltici l allarme dell intelligence usa

© Xml2.corriere.it - «Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa

Leggi anche: «Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump)

Leggi anche: «Putin vuole tutta l'Ucraina, poi punterà i Paesi Baltici»: l'allarme Usa |Autobomba a Mosca, ucciso un generale. "Sospetti su Kiev"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il dossier della Cia: “Putin vuole tutta l’Ucraina e i Paesi Baltici”; Intelligence Usa: Putin vuole conquistare tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027 - Dmitriev: “Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner”; «Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà i Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump); Putin e il bluff: Voglio la pace, Ucraina no. Niente accordo e guerra infinita, lo scenario.

putin vuole tutta ucraina«Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump) - Ma la direttrice nazionale Gabbard contrattacca: «Guerrafondai, vogliono sabotare il presidente» ... corriere.it

Intelligence Usa, il piano di Putin: "Prima tutta l'Ucraina e poi i paesi baltici". Ma la Casa Bianca frena - La guerra in Ucraina continua senza sosta e i tentativi di arrivare a una tregua per ora non stanno portando a nulla. affaritaliani.it

Il dossier della Cia: “Putin vuole tutta l’Ucraina e i Paesi Baltici” - L'intelligence americana mette in guardia: i piani di Putin includono il controllo totale dell'Ucraina e il ritorno dei Paesi Baltici nell'area russa ... ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.