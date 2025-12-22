Putin vuole tutta l' Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici | l' allarme dell' intelligence Usa

Le recenti analisi dell'intelligence americana indicano che la Russia, sotto la guida di Putin, potrebbe avere come obiettivo l'espansione verso l'intera Ucraina e successivamente i Paesi Baltici. Tuttavia, alcune voci, come quella della direttrice Gabbard, suggeriscono che si tratti di un tentativo di screditare il presidente e giustificare azioni militari. La situazione resta complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Intelligence Usa, il piano di Putin: "Prima tutta l'Ucraina e poi i paesi baltici". Ma la Casa Bianca frena - La guerra in Ucraina continua senza sosta e i tentativi di arrivare a una tregua per ora non stanno portando a nulla. affaritaliani.it

Il dossier della Cia: “Putin vuole tutta l’Ucraina e i Paesi Baltici” - L'intelligence americana mette in guardia: i piani di Putin includono il controllo totale dell'Ucraina e il ritorno dei Paesi Baltici nell'area russa ... ilfattoquotidiano.it

"US Intelligence assesses that Russia seeks to avoid a larger war with NATO." Invece per i nostri giornali e i nostri politici Putin vuole arrivare a Lisbona. Chissà perché lo dicono... x.com

Intelligence Usa: Putin vuole tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027. Miami, Witkoff vede il russo Dmitriev. Zelensky: gli americani propongono un incontro a tre. Droni di Kiev contro un aeroporto in Crimea, una piattaforma e una nave pattuglia nel Ca - facebook.com facebook

