Referendum la leghista Matone | Dichiarazioni folli di Nordio grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul No
Matone, deputata della Lega, attribuisce le perdite sul fronte del referendum alle dichiarazioni di Nordio. La politica afferma che, inizialmente, grazie a un’uscita inaspettata di Gratteri, il fronte del Sì aveva ottenuto un vantaggio chiaro. Tuttavia, l’intervento di Nordio ha cambiato le sorti, portando il risultato al pareggio. La deputata critica aspramente le parole dell’ex ministro, ritenendole dannose per la strategia del partito. La situazione si mantiene incerta, con gli elettori ancora indecisi sul da farsi.
“Se prima, grazie all’involontario endorsement di Gratteri, noi eravamo dieci a zero, oggi grazie all’ improvvida iniziativa con dichiarazioni folli di Nordio, siamo purtroppo dieci a dieci”. È una Simonetta Matone senza freni quella che è intervenuta stamattina in videocollegamento con il direttivo regionale della Lega a Reggio Calabria presieduto dal sottosegretario Claudio Durigon. L’ex magistrata e deputata del Carroccio, infatti, conferma che il ministro della Giustizia Carlo Nordio è un ottimo e involontario testimonial per il No al referendum. Ma la Matone va anche oltre e conferma, di fatto, i timori che dietro la riforma costituzionale ci sia un disegno indicibile del governo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
