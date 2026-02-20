Referendum la leghista Matone | Dichiarazioni folli di Nordio grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul No

Da ilfattoquotidiano.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matone, deputata della Lega, attribuisce le perdite sul fronte del referendum alle dichiarazioni di Nordio. La politica afferma che, inizialmente, grazie a un’uscita inaspettata di Gratteri, il fronte del Sì aveva ottenuto un vantaggio chiaro. Tuttavia, l’intervento di Nordio ha cambiato le sorti, portando il risultato al pareggio. La deputata critica aspramente le parole dell’ex ministro, ritenendole dannose per la strategia del partito. La situazione si mantiene incerta, con gli elettori ancora indecisi sul da farsi.

“Se prima, grazie all’involontario endorsement di Gratteri, noi eravamo dieci a zero, oggi grazie all’ improvvida iniziativa con dichiarazioni folli di Nordio, siamo purtroppo dieci a dieci”. È una Simonetta Matone senza freni quella che è intervenuta stamattina in videocollegamento con il direttivo regionale della Lega a Reggio Calabria presieduto dal sottosegretario Claudio Durigon. L’ex magistrata e deputata del Carroccio, infatti, conferma che il ministro della Giustizia Carlo Nordio è un ottimo e involontario testimonial per il No al referendum. Ma la Matone va anche oltre e conferma, di fatto, i timori che dietro la riforma costituzionale ci sia un disegno indicibile del governo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

referendum la leghista matone dichiarazioni folli di nordio grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul no
© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la leghista Matone: “Dichiarazioni folli di Nordio, grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul No”

Leggi anche: Referendum, la leghista Matone (Lega) attacca i sostenitori del No: “Non leggono Montesquieu ma il Fatto Quotidiano”

Leggi anche: Referendum, sondaggi trionfali per il Sì alla riforma Nordio: diciotto punti di vantaggio sul No

Gratteri sul referendum sui giudici: “Vogliono votare presto perché il no sta recuperando”

Video Gratteri sul referendum sui giudici: “Vogliono votare presto perché il no sta recuperando”
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Minacce alla deputata leghista Simonetta Matone: Chiediti sempre cosa ti aspetta dietro l'angolo.

REFERENDUM, MATONE (LEGA): ATTACCHI SCONSIDERATI DIMOSTRANO NECESSITÀ SEPARARE CARRIERERoma, 16 feb - Gli attacchi sconsiderati e pieni di menzogna contro il fronte del Sì dimostrano ciò che la Lega ha sempre sostenuto, la necessità di separare le carriere dei magistrati e di riformare ... 9colonne.it

referendum la leghista matoneLEGA * CAMERA: «REFERENDUM: MATONE (LEGA), SU MODIFICA QUESITO C’È CHI SI DOVEVA ASTENERE»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it