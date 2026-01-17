San Nicandro piange l' ex sindaco Palmieri | Punto di riferimento per tanti cittadini

San Nicandro Garganico piange la perdita dell’ex sindaco Angelo Michele Palmieri, scomparso all’età di 89 anni. Figura di riferimento per molti cittadini, Palmieri ha ricoperto il ruolo di sindaco tra il 1992 e il 1993, lasciando un ricordo di impegno e dedizione alla comunità locale. La città si unisce nel cordoglio per questa perdita.

È scomparso all’età di 89 anni Angelo Michele Palmieri, sindaco di San Nicandro Garganico a cavallo tra il 1992 e il ’93. “La sua vita è stata un intreccio di dedizione al lavoro, fede profonda e amore per San Nicandro Garganico”, scrive l’attuale sindaco Matteo Vocale. “Tutti lo ricordiamo per quel carattere fermo, ma straordinariamente gentile, per quella riservatezza che nascondeva un animo profondamente amichevole. Per anni, come funzionario Inps, è stato un punto di riferimento umano prima che professionale per tantissimi cittadini”. Eletto in Consiglio comunale a settembre del 1992, a dicembre dello stesso anno divenne sindaco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: San Nicandro Garganico piange l'ex sindaco Sebastiano 'Ninuccio' De Luca, aveva 85 anni Leggi anche: Messina piange Armando Russo, 91 anni, giornalista e punto di riferimento del mondo cattolico

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.