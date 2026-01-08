Messina piange Armando Russo 91 anni giornalista e punto di riferimento del mondo cattolico
Messina piange Armando Russo, 91 anni, stimato giornalista e figura di riferimento nel mondo cattolico locale. La sua lunga carriera e il suo contributo alla comunità sono stati riconosciuti e apprezzati da molti. Il ricordo di Russo rimarrà vivo tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, testimonianza della sua umanità e dedizione.
Il ricordo di Armando Russo, 91 anni, giornalista di grande rilievo nel panorama cattolico peloritano, rimarrà vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto, apprezzando la sua profonda umanità e la vastità delle sue conoscenze. Vicepresidente per anni dell’Ucsi Messina “Carmelo Garofalo”, ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Il mondo dello sport piange Marco Baldo: “Punto di riferimento per molti fondisti”
Leggi anche: I giovani trasformano idee in imprese con supporto e incentivi, ecco come lo Sportello Sni diventa punto di riferimento a Messina
Messina piange Armando Russo, 91 anni, giornalista e punto di riferimento del mondo cattolico; L’Ucsi piange Armando Russo, decano del giornalismo cattolico messinese; Addio ad Armando Russo, giornalista e dirigente dal garbo inconfondibile; Messina: l’Ucsi piange Armando Russo, decano dei giornalisti cattolici.
Messina: l’Ucsi piange Armando Russo, decano dei giornalisti cattolici - Il ricordo di Armando Russo classe 1934, figura di spicco del giornalismo cattolico peloritano, resterà indelebile nel cuore di quanti lo hanno conosciuto apprezzandone le indiscusse doti umane e cult ... msn.com
E’ deceduto Armando Russo decano dei giornalisti cattolici - “Il ricordo di Armando Russo classe 1934, figura di spicco del giornalismo cattolico peloritano, resterà indelebil ... gazzettajonica.it
Addio ad Armando Russo, decano del giornalismo cattolico peloritano - Dalle Universiadi alla visita in città di Giovanni Paolo II, tante le sue esperienze ... msn.com
#Messina: l’Ucsi piange Armando Russo, decano dei giornalisti cattolici - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.