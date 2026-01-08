Messina piange Armando Russo 91 anni giornalista e punto di riferimento del mondo cattolico

Messina piange Armando Russo, 91 anni, stimato giornalista e figura di riferimento nel mondo cattolico locale. La sua lunga carriera e il suo contributo alla comunità sono stati riconosciuti e apprezzati da molti. Il ricordo di Russo rimarrà vivo tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, testimonianza della sua umanità e dedizione.

