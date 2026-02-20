Tornano i concerti nel prato delle Cornacchie alle Cascine

Il ritorno dei concerti nel prato delle Cornacchie alle Cascine avviene dopo diversi anni di stop, causati dalle restrizioni sanitarie. La riapertura porta con sé un calendario ricco di eventi musicali, che attireranno residenti e turisti. Il prato, recentemente rinnovato, offre ora spazi più ampi e più sicuri per gli spettatori. La prima serata è prevista per questa settimana, attirando molti appassionati di musica dal vivo.

Dopo anni di attesa, il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine si prepara a tornare protagonista dell'estate fiorentina. Lo spazio, già celebre per i grandi concerti ospitati in passato, accoglierà quest'anno Claudio Baglioni il 16 luglio e i Litfiba il 23 luglio, con una moderna arena allestita grazie alla collaborazione tra Comune di Firenze, associazione Musart e LNDF, promoter con oltre 40 anni di esperienza nell'organizzazione di eventi. L'arena, capace di oltre 5.000 posti, sarà adattabile alle diverse esigenze: per lo spettacolo di Baglioni sarà un teatro all'aperto con posti numerati a sedere, mentre per i Litfiba ci saranno tribune numerate e posti unici a ridosso del palco.