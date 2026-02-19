Causa di una trattenuta irregolare di Fabregas su Seaelemaekers, la giustizia sportiva ha deciso di sospendere Allegri per un turno. Il centrocampista del club avversario ha commesso un fallo evidente, ma non è stato sanzionato in modo adeguato, mentre il tecnico juventino riceve la squalifica. Fabregas ha anche fatto un gesto provocatorio dopo il fallo, attirando l’attenzione sui comportamenti in campo. La decisione solleva critiche sulla gestione delle irregolarità durante la partita. La vicenda continua a far discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

Fabregas trattiene in maniera scorretta e antisportiva Seaelemaekers e Allegri viene squalificato per una giornata. Il frutto di una giustizia sportiva che va al contrario e di una classe arbitrale incapace di svolgere correttamente il proprio mestiere. Ne abbiamo già parlato: Il meraviglioso mondo della giustizia sportiva: tutti hanno visto, Bastoni ha confessato. Ma Kalulu lo stesso squalificato Con la squalifica di Allegri ne abbiamo la riconferma. Allegri squalificato e Fabregas no: come funziona?. Sul sito della Serie A si legge: Squalifica per una giornata effettiva di gara Allegri Massimiliano (Milan): per essere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’inutile giustizia sportiva: Allegri si becca una giornata, lo scorretto Fabregas fa marameo

