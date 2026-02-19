L’inutile giustizia sportiva | Allegri si becca una giornata lo scorretto Fabregas fa marameo
Causa di una trattenuta irregolare di Fabregas su Seaelemaekers, la giustizia sportiva ha deciso di sospendere Allegri per un turno. Il centrocampista del club avversario ha commesso un fallo evidente, ma non è stato sanzionato in modo adeguato, mentre il tecnico juventino riceve la squalifica. Fabregas ha anche fatto un gesto provocatorio dopo il fallo, attirando l’attenzione sui comportamenti in campo. La decisione solleva critiche sulla gestione delle irregolarità durante la partita. La vicenda continua a far discutere tra tifosi e addetti ai lavori.
Fabregas trattiene in maniera scorretta e antisportiva Seaelemaekers e Allegri viene squalificato per una giornata. Il frutto di una giustizia sportiva che va al contrario e di una classe arbitrale incapace di svolgere correttamente il proprio mestiere. Ne abbiamo già parlato: Il meraviglioso mondo della giustizia sportiva: tutti hanno visto, Bastoni ha confessato. Ma Kalulu lo stesso squalificato Con la squalifica di Allegri ne abbiamo la riconferma. Allegri squalificato e Fabregas no: come funziona?. Sul sito della Serie A si legge: Squalifica per una giornata effettiva di gara Allegri Massimiliano (Milan): per essere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Si accende Milan-Como, al Sinigaglia spunta lo striscione: “Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri”Durante la partita tra Como e Fiorentina, i tifosi del Como hanno esposto uno striscione contro Allegri, con scritto: “Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
DIRITTO DELLO SPORT, UN VOLANO PER LA GIUSTIZIANel volume Il diritto processuale del calcio lei analizza il funzionamento della giustizia sportiva Figc: quali sono le principali differenze rispetto alla giustizia ordinaria e perché è fondamentale ... opinione.it
Il meraviglioso mondo della giustizia sportiva: tutti hanno visto, Bastoni ha confessato. Ma Kalulu lo stesso squalificatoPerché la Giustizia sportiva in Italia funziona né più né meno come i valichi di frontiera in Non ci resta che piangere. Avete presente chi siete, cosa portate, un fiorino!? ilnapolista.it
Allegri: “In questo momento hanno già parlato tanti, è inutile continuare: noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo e non spendere energie mentali su quello che è successo. Nel calcio queste situazioni ci sono sempre state, ci sono e ci saranno: c facebook
Allegri su Inter-Juve: "Inutile parlarne ancora. Queste situazioni ci sono sempre state" x.com