Strade e marciapiedi la Giunta approva nuovi interventi di manutenzione da corso dei Mille a via Pirandello
La Giunta comunale ha approvato nuovi interventi di manutenzione su strade e marciapiedi, da corso dei Mille a via Pirandello. Tra le delibere approvate nel 2025, 482 in totale, sono inclusi quattro provvedimenti specifici dedicati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di diverse zone della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza delle vie urbane.
Tra le ultime delibere approvate dalla Giunta comunale alla fine del 2025 (482 complessivamente nell’arco dell’anno solare) rientrano anche quattro provvedimenti dedicati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi in altrettante circoscrizioni della città, attraverso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Strade, un pacchetto di interventi. La giunta approva la maxi opera
Leggi anche: Manutenzione straordinaria, al via nuovi lavori per strade e marciapiedi nella zona Sud della città
Villaputzu, la Giunta comunale approva il Piano triennale delle opere pubbliche; Radici che spaccano l'asfalto: maxi piano da 750mila euro per intervenire su nove viali; Basta strade colabrodo, ecco le asfaltature; Bergamo, città più inclusiva: via le barriere architettoniche, in arrivo nuovi asfalti.
Cantieri per strade e marciapiedi dalla stazione centrale a via Leonardo da Vinci - Quattro interventi deliberati da Comune di Palermo fra cui anche le strade intorno all'ospedale Civico e la via Principe di Paternò. blogsicilia.it
Strade, un pacchetto di interventi. La giunta approva la maxi opera - Un nuovo pacchetto di interventi sulle strade comunali ha ricevuto il via libera dalla giunta guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni. ilrestodelcarlino.it
Interventi su strada per migliorare la viabilità a Chieri, opere per 400mila euro: l’elenco - L’assessora Daniela Sabena: “Previsti anche interventi per 200mila euro sulle strade bianche e di 420mila euro per gli edifici di proprietà comunale” ... torinotoday.it
Dopo le intense nevicate, i mezzi spazzaneve e spargisale sono ancora al lavoro per garantire strade e marciapiedi sicuri - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.