Strade e marciapiedi la Giunta approva nuovi interventi di manutenzione da corso dei Mille a via Pirandello

La Giunta comunale ha approvato nuovi interventi di manutenzione su strade e marciapiedi, da corso dei Mille a via Pirandello. Tra le delibere approvate nel 2025, 482 in totale, sono inclusi quattro provvedimenti specifici dedicati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di diverse zone della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza delle vie urbane.

Tra le ultime delibere approvate dalla Giunta comunale alla fine del 2025 (482 complessivamente nell'arco dell'anno solare) rientrano anche quattro provvedimenti dedicati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi in altrettante circoscrizioni della città, attraverso.

