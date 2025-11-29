Acireale il consiglio comunale approva la proposta di variazione di bilancio di 900 mila euro
Ieri sera il consiglio comunale di Acireale ha approvato una proposta dell’Amministrazione di variazione di Bilancio di previsione finanziario 202527 di circa 900 mila euro. Il sindaco Roberto Barbagallo ringrazia i consiglieri comunali, maggioranza e opposizione che hanno approvato l’importante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DAL 27 AL 30 NOVEMBRE ACIREALE CELEBRA LA “FESTA DELLA CITTÀ” In occasione del XX anniversario della concessione del titolo di Città, il sindaco Roberto Barbagallo e il presidente del Consiglio comunale Michele Greco invitano la cittadinanza - facebook.com Vai su Facebook
Acireale (CT) approva la variazione di bilancio: 900mila euro per servizi, manutenzioni e opere pubbliche - Ieri sera il Consiglio comunale di Acireale ha approvato una proposta dell’Amministrazione di variazione di Bilancio di Previsione finanziario 2025/27 di circa 900 mila euro. Lo riporta ilsicilia.it