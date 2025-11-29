Acireale il consiglio comunale approva la proposta di variazione di bilancio di 900 mila euro

Ieri sera il consiglio comunale di Acireale ha approvato una proposta dell’Amministrazione di variazione di Bilancio di previsione finanziario 202527 di circa 900 mila euro. Il sindaco Roberto Barbagallo ringrazia i consiglieri comunali, maggioranza e opposizione che hanno approvato l’importante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

