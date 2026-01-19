Il principe Harry in tribunale a Londra per il processo contro i tabloid | la causa contro l’editore del Daily Mail

Il principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail. Questa è la fase finale della causa intentata dal royal contro i tabloid britannici, che riguarda presunte violazioni della privacy e pratiche giornalistiche scorrette. La vicenda rappresenta un'importante sfida legale per il principe, nel tentativo di tutelare la propria sfera privata e i diritti civili.

(LaPresseAp) Il principe Harry è arrivato oggi, lunedì 19 gennaio, in un tribunale di Londra per il terzo e ultimo capitolo della sua battaglia legale contro i tabloid britannici. Il duca del Sussex è il principale ricorrente in una causa che vede coinvolti numerosi personaggi di spicco che accusano l’editore del Daily Mail di aver violato la loro privacy utilizzando pratiche illegali di raccolta di informazioni per spiarli e ottenere titoli sensazionali. Gli altri vip contro Associated Newspapers: c’è anche Elton John. I sette querelanti, tra cui Elton John e le attrici Elizabeth Hurley e Sadie Frost, sostengono che Associated Newspapers Ltd. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il principe Harry ha intentato una causa da 45 milioni di euro contro il Daily Mail per violazione della privacy. La vicenda, che ha attirato molta attenzione, potrebbe avere conseguenze finanziarie significative per il membro della famiglia reale, qualora la sua azione legale non dovesse andare a suo favore.

Re Carlo e Harry non si incontreranno a Londra alla fine del mese, quando il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito per un’udienza legale contro Associated Newspapers. La decisione conferma l’assenza di incontri ufficiali tra i due durante la visita del principe nel paese. Questa notizia evidenzia le recenti tensioni tra i membri della famiglia reale britannica e le questioni legali in corso.

