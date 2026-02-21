La France Insoumise nello stile Cinque Stelle

La France Insoumise ha attirato l’attenzione di molti per il suo stile simile a quello del Movimento 5 Stelle. La causa di questa curiosità nasce dall’approccio diretto e populista adottato dal partito francese, che ha fatto discutere negli ultimi mesi. In particolare, il modo in cui i leader comunicano sui social e le proteste di piazza hanno attirato l’interesse di chi segue la scena politica europea. Questo fenomeno si sta diffondendo anche al di fuori dei confini francesi.

E' già raro che mi incuriosisca un libro su un partito politico, figuriamoci su un partito politico straniero; ma ho fatto un'eccezione per La meute, pubblicato l'anno scorso da Flammarion. È l'inchiesta di due giornalisti – Charlotte Belaïch di Libération e Olivier Pérou del Monde – su La France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon. A incuriosirmi più di ogni altra cosa è stato il titolo, la muta, che sembrava richiamare Massa e potere di Elias Canetti. La muta per Canetti è la forma più primitiva della massa aizzata, un gruppo di uomini che si aggregano con l'obiettivo di catturare e sbranare un animale troppo grande per le forze di un singolo cacciatore.