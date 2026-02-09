Il ministero dell’Interno francese ha deciso di equiparare La France Insoumise al Rassemblement National. La mossa ha suscitato molte polemiche tra gli oppositori, che la vedono come un tentativo di screditare il partito di Jean-Luc Mélenchon. Ora si discute se questa scelta possa influenzare la scena politica in Francia.

Il ministero dell'Interno francese ha equiparato il partito di Jean-Luc Mélenchon al Rassemblement National, fra molte polemiche Per la prima volta il partito francese La France Insoumise (LFI), fondato nel 2016 da Jean-Luc Mélenchon e attualmente il partito di sinistra più grande nel parlamento francese, è stato categorizzato come appartenente all’estrema sinistra. Finora rientrava formalmente nella sinistra tradizionale, insieme per esempio al Partito Socialista. È una decisione notevole soprattutto perché equipara La France Insoumise al Rassemblement National (RN), che già da tre anni è indicato come un partito di estrema destra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La France Insoumise è stato categorizzato come partito di estrema sinistra

Approfondimenti su France Insoumise

Giunta Sala: sinistra troppo estrema? Carlo Calenda, leader di Azione, presenterà a Milano le proposte del suo partito per migliorare la sicurezza, incontrando anche il sindaco Beppe Sala.

Salvini ha incontrato Tommy Robinson, figura di spicco dell’estrema destra britannica, suscitando reazioni di protesta da parte della sinistra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su France Insoumise

Argomenti discussi: Il popolo di Mélenchon; Ultimo tango a Parigi; Francia, il governo sul filo del rasoio; Francia: approvato il budget, Lecornu sopravvive alla censura.

Macron e la sinistra radicale non riescono a fare fronte comuneDopo il primo turno delle elezioni parlamentari francesi in cui il partito di estrema destra Rassemblement National (RN) è arrivato primo, sono aumentate le pressioni nei confronti di tutti gli altri ... ilpost.it

In Francia il partito di Mélenchon è nei guai per un caso di violenza domesticaSui giornali francesi si discute da giorni di un caso di violenza domestica che coinvolge Adrien Quatennens, deputato e coordinatore del partito di sinistra La France Insoumise. A far discutere è ... ilpost.it

« Aux Français, je dis : votez pour les listes de la France insoumise aux élections municipales ! Ce sont les seuls à proposer des mesures concrètes pour tout changer ! » - Ilaria Salis, députée italienne au Parlement européen facebook